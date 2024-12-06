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Лавров - Карлсону: На Западе делают серьёзную ошибку, полагая, что «красные линии» России могут сдвигаться

Лавров - Карлсону: На Западе делают серьёзную ошибку, полагая, что «красные линии» России могут сдвигаться

Опубликовано большое интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону.

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