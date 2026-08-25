Британо-советское вторжение в Иран началось 85 лет назад

85 лет назад началось совместное британо-советское вторжение в Иран. Разумеется, две великие державы без труда разгромили армию отсталой аграрной страны, чьи коррумпированные генералы больше думали о вывозе нажитого добра, чем о битве.
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