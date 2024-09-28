Экономист Тихонов назвал причины роста цен на сливочное масло и сметану

Рост цен на сливочное масло и сметану вызван увеличением сопутствующих производству затрат, таких как корма, подчеркнул Анатолий Тихонов, руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС.
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