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С 2028 года в России появятся модернизированные «Кукурузники» Ан-2 — с отечественным двигателем ВК-800

С 2028 года в России появятся модернизированные «Кукурузники» Ан-2 — с отечественным двигателем ВК-800

Поставки их начнутся даже раньше — в 2027 году Минпромторг рассчитывает с 2028 года начать поставки полностью модернизированных самолетов Ан-2, оснащенных новым российским двигателем ВК-800.

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