НКО Поморья поддержат участников СВО и их семьи

Конкурс грантов губернатора Архангельской области стартует 20 мартаОдним их направлений конкурса в очередной раз станут проекты, направленные на поддержку участников специальной военной операции и их семей.
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