Айсен Николаев: Якутия подпишет на ВЭФ сделки на 180 млрд рублей

На Восточном экономическом форуме Якутия подпишет 28 соглашений на сумму более 180 млрд рублей, сообщает руководитель региона Айсен Николаев.
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