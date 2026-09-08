Парадный транспортер для эмира

Часть I. Загадочное фото в старом журнале Когда-то я гостил у своего приятеля в Дамаске и обратил внимание на находящийся в столовой книжный шкаф, заполненный какими-то толстыми фолиантами в зеленых переплетах с витиеватой арабской вязью.