Полёты на Ан-24 и Ан-26 совсем скоро прекратятся. В регионах, где летают эти самолёты, больше нет других способов сообщения

Как сообщает РБК, в скором времени в России могут остановиться полёты на самолётах Ан-24 и Ан-26 которые используются как минимум в десяти регионах.
Популярные статьи
- SpaceX поставила на Украину «тысячи» комплектов для подключения к спутниковому интернету Starlink
- В RuTube будут бороться с фейками и дезинформацией, при этом видео можно будет публиковать без премодерации
- «Но они нормальные машины, они летают». Министра транспорта России о планах S7 Airlines эксплуатировать Ил-86 и Ил-96
Свежие комментарии