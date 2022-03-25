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Полёты на Ан-24 и Ан-26 совсем скоро прекратятся. В регионах, где летают эти самолёты, больше нет других способов сообщения

Полёты на Ан-24 и Ан-26 совсем скоро прекратятся. В регионах, где летают эти самолёты, больше нет других способов сообщения

Как сообщает РБК, в скором времени в России могут остановиться полёты на самолётах Ан-24 и Ан-26 которые используются как минимум в десяти регионах.

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