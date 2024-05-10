Народная артистка Аиза Решетникова скончалась после долгой болезни

10 мая ушла из жизни создательница уникального Музея музыки и фольклора народов Якутии, народная артистка Республики Саха (Якутия), заслуженный работник культуры РФ, музыковед, фольклорист, пианистка, кандидат исторических наук и лауреат премий Аиза Петровна Решетникова.
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