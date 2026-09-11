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Фанаты «Реала» скандировали «Увижу еврея – пну его» и «Испания – христианская, а не мусульманская» перед матчем ЛЧ. Еврейская община Испании требует реакции RFEF

Федерация еврейских общин Испании (FCJE) обратилась к президенту Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэлю Лусану из-за поведения группы болельщиков « Реала ».

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