«Животные». Президент «Фиорентины» о поведении фанатов «Вест Хэма» на финале Лиги конференций

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Английская команда одержала победу над итальянской в финале Лиги конференций (2:1). В первом тайме произошел инцидент, когда фанаты «молотобойцев» забросали защитника флорентийцев Кристиано Бираги пластиковыми стаканами и рассекли ему голову.