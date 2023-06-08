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    Да любое. Только кто им эти 300 тыс даст...Смолов об уровне ...
  • Mike х
    Какое количество населения может тратить 300 тысяч в месяц???Смолов об уровне ...
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    Нечего с бородой выпендриваться!Медведев побрился...

«Животные». Президент «Фиорентины» о поведении фанатов «Вест Хэма» на финале Лиги конференций

«Животные». Президент «Фиорентины» о поведении фанатов «Вест Хэма» на финале Лиги конференций

Английская команда одержала победу над итальянской в финале Лиги конференций (2:1). В первом тайме произошел инцидент, когда фанаты «молотобойцев» забросали защитника флорентийцев Кристиано Бираги пластиковыми стаканами и рассекли ему голову.

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