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Что такое кислотность желудка и как поддерживать ее в норме

Что такое кислотность желудка и как поддерживать ее в норме

Желудок — жизненно важный орган человека, без которого невозможен процесс пищеварения. Нередко люди сталкиваются с болями в верхней части живота, снижением аппетита и проблемами со стулом, но не могут понять, что вызывает все эти неприятности.

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