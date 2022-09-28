Что такое кислотность желудка и как поддерживать ее в норме

Желудок — жизненно важный орган человека, без которого невозможен процесс пищеварения. Нередко люди сталкиваются с болями в верхней части живота, снижением аппетита и проблемами со стулом, но не могут понять, что вызывает все эти неприятности.
Желудок — жизненно важный орган человека, без которого невозможен процесс пищеварения. Нередко люди сталкиваются с болями в верхней части живота, снижением аппетита и проблемами со стулом, но не могут понять, что вызывает все эти неприятности.
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