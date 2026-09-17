«Хотим мёрзнуть и голодать, но видеть, как горит Wildberries». 77% украинцев требуют продолжения войны по данным КМИС

КМИС представил очередной опрос, согласно которому 77% украинцев якобы выступают за продолжение вооружённого сопротивления даже в случае тяжёлого энергетического кризиса зимой.
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