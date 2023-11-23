Одноклассницы приёмной дочери Брэда Питта Захары мечтают, чтобы актёр навестил её в колледже

Одноклассницы приёмной дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта Захары мечтают о том, чтобы актёр навестил её в колледже Спелман в Атланте, и они могли бы с ним пообщаться, несмотря на разлад актёра с приёмными детьми.