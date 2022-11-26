В России предрекли крах энергосистемы Украины

Бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства в области науки и техники Михаил Фалеев заявил, что массированные ракетные удары по критически важным объектам Украины могут повлечь за собой каскадное обрушение энергетической системы страны.
Бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства в области науки и техники Михаил Фалеев заявил, что массированные ракетные удары по критически важным объектам Украины могут повлечь за собой каскадное обрушение энергетической системы страны.
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