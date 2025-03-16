Блогер Дава раскрыл в свой день рождения, что тайно женился на Мари Краймбрери. В честь 32-летия Давид Манукян опубликовал в социальных сетях свадебные снимки, на которых он запечатлен вместе с певицей во время росписи в ЗАГСе.
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