Запретная зона. Новые условия трехпроцентной ипотеки сделают загородные дома роскошью

Дешевые кредиты на покупку и строительство домов предлагают сделать максимально адресными Сельскую ипотеку, которая двигала строительный рынок пригорода Барнаула последние годы, планируют трансформировать.
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