В Рязани на нескольких улицах отключили холодную воду

С 09:00 до 18:00 ресурса лишились следующие адреса: 12-я Линия д. 1г Рязанский технологический колледж; 10-я Линия со 2 по 50 (четная сторона) и с 1 по 27 (нечетная сторона) частный сектор; 9-я Линия со 2 по 10 (четная сторона) и с 1 по 19 (нечетная сторона) частный сектор, 3а, 14, 18, 18 к.