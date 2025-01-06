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Вечерний Новосибирск

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Морозы до -30 придут в Новосибирск в первую рабочую неделю января-2025

Морозы до -30 придут в Новосибирск в первую рабочую неделю января-2025

Теплый январь с дождями и температурой около и выше нормы на 1-1,5 градуса завершится морозами. Среднемесячная температура ожидается в пределах - 16, - 18 градусов, но если в начале месяца столбик термометра в Новосибирске колебался в пределах от - 10 до - 1 градуса, то в начале второй декады он может опуститься до - 30.

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