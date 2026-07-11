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Регионы России

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Юрген Клопп близок к назначению главным тренером сборной Германии

Юрген Клопп близок к назначению главным тренером сборной Германии

Ранее сборную возглавлял Юлиан Нагельсман, контракт с которым был расторгнут 3 июля. Под руководством Нагельсмана сборная Германии дошла до 1/16 финала ЧМ-2026, где уступила Парагваю после серии пенальти (1:1, 3:4).

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