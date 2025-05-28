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Трамп: "Если бы не я, с Россией случилось бы уже много плохого". Вот вам план из 22 пунктов

Трамп: "Если бы не я, с Россией случилось бы уже много плохого". Вот вам план из 22 пунктов

Президент США Дональд Трамп сменил стратегию по России. Если раньше он говорил, что достиг взаимопонимания с русским коллегой Владимиром Путиным, то теперь угрожает ему.

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