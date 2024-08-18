Российские военные уничтожили цех ВСУ по производству танковых пушек, РСЗО MLRS и HIMARS

За сутки ВСУ потеряли более 300 военных и 27 единиц бронетехникиРоссийские военные с помощью авиации, артиллерии и беспилотных летальных аппаратов уничтожили цех ВСУ по производству танковых пушек, реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS и HIMARS, сообщило Минобороны России.