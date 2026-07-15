Колокольцев представил личному составу новых глав территориальных органов МВД РФ

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Противодействие киберпреступности, повышение раскрываемости и поддержание правопорядка – это основные задачи, которые министр внутренних дел Владимир Колокольцев поставил перед новыми руководителями территориальных органов МВД Волгоградской и Ульяновской областей, а также Камчатского края и Донецкой Народной Республики.
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