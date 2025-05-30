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Свежие комментарии

  • Наталия
    Это еще одно серьезное предупреждение властям и коренным жителям страны. Нельзя голосовать на выборах за кого попало!...Сибирь это истори...
  • ВАРЯГ РУС
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  • Сергей
    Одно слово -династия ШИБАНИДОВ😆Сибирь это истори...
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