Тамбовчанка победила на первенстве России по кикбоксингу

В Московской области завершились соревнования на первенство России по кикбоксингу. Первое место в разделе К1, которая является одной из самых жестких дисциплин этого вида спорта, заняла тамбовчанка Арина Корнилова.
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