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Демократы в Конгрессе США призвали заблокировать законопроект об антироссийских санкциях

Демократы в Конгрессе США призвали заблокировать законопроект об антироссийских санкциях

ВАШИНГТОН, 18 июля, ФедералПресс. Два члена Палаты представителей от Демократической партии выступили против внесенного в Сенат законопроекта, предусматривающего ужесточение санкций против России и введение пошлин против ее торговых партнеров.

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