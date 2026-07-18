Демократы в Конгрессе США призвали заблокировать законопроект об антироссийских санкциях

ВАШИНГТОН, 18 июля, ФедералПресс. Два члена Палаты представителей от Демократической партии выступили против внесенного в Сенат законопроекта, предусматривающего ужесточение санкций против России и введение пошлин против ее торговых партнеров.
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