«Хожу как чучело», — 87-летняя Немоляева высказалась о возрасте, забирающем красоту

Актрисе Светлане Немоляевой 87 лет. Удивительная красавица в молодых годах, какой ее запомнила публика с фильмов Советского Союза, конечно изменилась, но по-прежнему выглядит эффектно и красиво, о чем женщине на днях сказал представитель прессы, попросив ее выдать секрет своего прекрасного внешнего вида.
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