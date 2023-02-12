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Болельщица выронила сувенирный мяч на площадку во время матча «Сакраменто» – «Даллас»

Болельщица выронила сувенирный мяч на площадку во время матча «Сакраменто» – «Даллас»

Матч «Сакраменто» – «Даллас» (133:128 ОТ) был остановлен за 7:13 до конца четвертой четверти из-за того, что одна из болельщиц в первом ряду выронила сувенирный мяч.

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