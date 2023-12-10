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Спецсессия Генассамблеи ООН по Палестине возобновится 12 декабря

Спецсессия Генассамблеи ООН по Палестине возобновится 12 декабря

Официальный представитель председателя Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Моника Грейли заявила, что чрезвычайная спецсессия ГА ООН по Газе будет возобновлена во вторник, двенадцатого декабря.

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