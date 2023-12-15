Солнце взрывается: мощный незапланированный магнитный «шторм века» ждет нашу беззащитную Землю

14 декабря астрофизики наблюдали за вспышкой на Солнце класса X, мощность которой составила X2.8. Этот солнечный взрыв превзошел предыдущий рекорд, установленный 17 февраля 2023 года, когда была зафиксирована вспышка с показателем X2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии