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Солнце взрывается: мощный незапланированный магнитный «шторм века» ждет нашу беззащитную Землю

Солнце взрывается: мощный незапланированный магнитный «шторм века» ждет нашу беззащитную Землю

14 декабря астрофизики наблюдали за вспышкой на Солнце класса X, мощность которой составила X2.8. Этот солнечный взрыв превзошел предыдущий рекорд, установленный 17 февраля 2023 года, когда была зафиксирована вспышка с показателем X2.

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Комментарии
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ЛС
Легендарный Севастополь
Мощный &quot;незапланированный&quot;..... А что , там на солнце , плановая система управления магнитными бурями!?
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11 час.

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