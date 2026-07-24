Крис Браун признал вину в драке в лондонском ночном клубе

Американский певец Крис Браун признал свою вину в драке в общественном месте. Как сообщается в официальном заявлении Скотленд-Ярда по итогам заседания в Королевском суде лондонского района Сазерк, музыкант согласился с обвинениями после того, как прокуратура сняла с него более серьёзные пункты.
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