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Мода и Шоу-бизнес

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Крис Браун признал вину в драке в лондонском ночном клубе

Крис Браун признал вину в драке в лондонском ночном клубе

Американский певец Крис Браун признал свою вину в драке в общественном месте. Как сообщается в официальном заявлении Скотленд-Ярда по итогам заседания в Королевском суде лондонского района Сазерк, музыкант согласился с обвинениями после того, как прокуратура сняла с него более серьёзные пункты.

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