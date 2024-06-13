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Китай

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Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня предостерегла власти ДПП от "игры с огнем"

Пекин, 12 июня /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа в среду сделал строгое предупреждение властям Демократической прогрессивной партии /ДПП/ Тайваня, отметив, что они не должны "играть с огнем" со ссылкой на так называемое "право на самооборону", поскольку любой безрассудный шаг только приведет к их собственной гибели.

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