Путин поблагодарил МИД за работу в интересах страны и народа

Российский президент Владимир Путин поблагодарил МИД за работу в интересах страны и её народа. «Хочу поблагодарить за напряжённую работу в интересах России и нашего народа», — сказал глава государства в ходе встречи с руководством МИД.
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