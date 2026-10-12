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Политнавигатор

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Если бы русские хотели нас убить, они бы это сделали – экс-премьер Швеции

Если бы русские хотели нас убить, они бы это сделали – экс-премьер Швеции

Поезд с бывшими высокопоставленными западными политиками едва не попал под российский удар в сентябре этого года случайно.

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