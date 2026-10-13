Юрист Салкин: Пенсию можно получать за умершего супруга, если не можешь себя обеспечить

Юрист Михаил Салкин в беседе разъяснил условия получения пенсии умершего супруга.По словам эксперта, вдова или вдовец вправе оформить пенсию по потере кормильца, если соблюдены ключевые условия: брак был официально зарегистрирован, переживший супруг признан нетрудоспособным и находился на иждивении у умершего.