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Царьград

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Юрист Салкин: Пенсию можно получать за умершего супруга, если не можешь себя обеспечить

Юрист Салкин: Пенсию можно получать за умершего супруга, если не можешь себя обеспечить

Юрист Михаил Салкин в беседе разъяснил условия получения пенсии умершего супруга.По словам эксперта, вдова или вдовец вправе оформить пенсию по потере кормильца, если соблюдены ключевые условия: брак был официально зарегистрирован, переживший супруг признан нетрудоспособным и находился на иждивении у умершего.

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