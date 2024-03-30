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Захарова оценила слова Зеленского о переговорах с Россией: "Нервничает"

Захарова оценила слова Зеленского о переговорах с Россией: "Нервничает"

Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS Президент Украины Владимир Зеленский, допустивший переговоры с Россией без выхода к границам 1991 года, нервничает из-за ситуации с выборами президента на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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