Заявление Президиума Центрального совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ о недопустимости принудительной вакцинации

На сегодняшний день вновь остро встала проблема распространения новой коронавирусной инфекции. Граждане сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны государственных органов власти и работодателей относительно необходимости вакцинации.
На сегодняшний день вновь остро встала проблема распространения новой коронавирусной инфекции. Граждане сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны государственных органов власти и работодателей относительно необходимости вакцинации.
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