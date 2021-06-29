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Заявление Президиума Центрального совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ о недопустимости принудительной вакцинации

Заявление Президиума Центрального совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ о недопустимости принудительной вакцинации

На сегодняшний день вновь остро встала проблема распространения новой коронавирусной инфекции. Граждане сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны государственных органов власти и работодателей относительно необходимости вакцинации.

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Александр 24
Удивляет отношение к прививкам,так называемых,"антипрививочников". Какое-то средневековое мракобесие! Люди каждый день умирают от ковида,а эти всё долдонят о каких-то возможных негативных последствиях прививок,которые,якобы,могут наступить через много лет. Самые умные,да? А миллионы,стоящие в очередях за прививкой,дурачки все,да? Нет уж,ребятки! Необходимо принять ещё более жёсткие меры против вас - вообще не лечить заразившихся антипрививочников. Испытайте на своей шкуре все "прелести" этой болезни.
Ирина Степанова (Одрова)
Абсолютно согласна !
Людмила Анисина
Миронов либо пещёрный персонаж,либо на дури толпы пытается быть более популярным и востребованным.Думала он интеллектуальнее (
Елена Тихомирова
Много на себя берете.......
Елена Тихомирова
Каждый человек волен поступать , как он считает нужным....Очень много вопросов к вакцинации....Конституцию у нас никто не отменял , или отменили?!...
Александр Кондаков
так есть закон заразил - тюрьма, надо ввести в действие
Александр Кондаков
а зачем Миронов с Зю вылечат Вас своей пропагандой1
Владимир Eвтушенко
На пропаганду клюют дебилы,а тебя. Умные люди делают выводы сами, не обращая внимания на пропаганду.
Владимир Eвтушенко
Уж кому бы мычать, но только не такой дуре, как вы.
Владимир Eвтушенко
Каждый человек волен поступать , как он считает нужным" То есть, каждый человек может грабить, насиловать, убивать, наркоманить, прославлять нацизм?
Александр Кондаков
в,Володька, а ты на чью пропаганду подсел, Вы понимаете что самолет летит, корабль идет - это пропаганда, вот я технарь, я могу рассказать как летает самолет, мне конечно ДЕБИЛЫ как ты не поверят, но он летает, поэтому я не верю в умных людей которые отказываются от вакцинации
Вадим Черимов
Правильно! Люди непривитые умирают, а им важен их "принцип", желаю таким испытать на себе ковид.
ГусЕна
Нет. В данном случае в опасности все.
Людмила Анисина
Держите в разных тарелках котлеты и мух.Зачем смешиваете)))
ГусЕна
Какие " вопросы" про вакцинацию? Вы знаете как вывели прививку против оспы? Заметили, что оспой не болеют доярки. Они через микротрещины или ранки на руках " подхватывали через зараженных коров и перебооевали в легкой форме. И у них вырабатывались антитела. Это и навело на мысль вводить искуственно ослабленный или мертвый патоген. Вызывая у организма имунный ответ. Все, организм " знает" врага и как с ним бороться. Только и всего.
Сергей Чернов
Прививаются абсолютно те у кого родственники тяжело переболели .
Виктор Чекасин
Если бы так рассуждали когда один товарищ привез из Индии черную оспу, пол страны бы вымерло. Были приняты жесткие меры: закрыли Московскую область, отменены все перевозки и перелеты. За 2 недели привили от черной оспы всех жителей Московской области-результат= умерло 3 человека, виновник привезший заразу, носильщик несший зараженный коврик и медсестра принимавшая виновника, через 3 недели все запреты были сняты.
Андрей Павлов
Сколько веков проверялась эффективность прививки от оспы? В 1960м году 100% была известна эффективность прививок и их последействие. Поэтому все и получилось.
Елена Тихомирова
Не надо путать советскую медицину с сегодняшней. Это небо и земля. Прежде , чем вакцинироваться люди должны быть уверены, что побочных явлений не будет и она безопасна , тем более вакцина эксперементальнная.Не хотят люди учавствовать в эксперименте. И принуждать к эксперементу , это геноцид.
Альбина Колесникова
Кому верить люди растеряны так как после прививки умирают люди и молодые.
Александр 24
Про умерших после прививки,это Вам соседская бабка рассказала? А ей другая бабка,у которой дальняя знакомая работает санитаркой в районной больнице? Или у Вас агентурная сеть в министерстве здравоохранения? Расскажите,ведь народ-то не в курсе.
Владимир Eвтушенко
Лжица, хоть одну фамилию того, кто умер от вакцины! Как же надоели вы, дебилы из ОБС. Ни в чём не соображаете, а грязные сплетни переносите по стране вместе с ковидом.
Владимир Eвтушенко
Браво за отповедь наглой лжице.
Garry
Давайте конкретику , а не сказки, тетенька! и самое главное: Трифиздонить не надо тетенька.....За базар не хотите ответить?
Людмила Анисина
Поконкретнее можете?)))
Елена Тихомирова
А у вас другие данные? Озвучьте , пожалуйста.
Елена Тихомирова
А вы в теме? Эксперементы над людьми запрещены. Почему люди должны подписывать анкету , что они добровольно прививаются .Но государство умывает руки и если что , они юридически будут виноваты в том , что привились. Пусть государство возьмет на себя ответственность и тогда ...
Александр 24
У меня простые данные. Два месяца назад умерла от ковида подруга жены ( 69 лет ),собиралась прожить,как минимум,ещё 10 лет. Мы с женой пошли и привились. А Вы ждите и постоянно оглядывайтесь,как бы не подхватить заразу. Тогда вспомните свои слова об экспериментах на людях,да поздно будет.
evgeny danilov
Процветает дикое средневековье. Весь мир прививается за деньги, народ мрет как мухи, а россияне придумывают всякие оправдания лишь бы не прививаться. Кладбище дело добровольное, но пока этот дибил туда попадет , он заразит пару сотен человек. А эти политиканы и правозащитники вносящие смуту, ради пиара и голосов, такие же дибилы.
Людмила Анисина
Тоже удивляюсь,куда скатился интеллект людей ,нЕкогда самых умных и самых читающих.Теперь образование видимо несут разные ведуны и прорицатели и блогеры))). (
Елена Тихомирова
Конституция превыше всего.Кто считает нужным пусть прививаются. Незвисимые врачи 1 июля подали в суд на принуждение к вакцинации.На 60 стр. превидены доказательства.(канал Разоблачено).
Andre Osh
У нас пока запрещены опыты над людьми без их добровольного согласия. Кое-кто хочет разрешить такие опыты и принуждать к использованию экспериментальных препаратов, ошибочно называемых вакцинами. Добровольность - это принципиально. Мы не рабы.
Ирина Степанова (Одрова)
У Вас может быть и опыты(мы не в курсе), Амур нас нормальная вакцина!
Владимир Eвтушенко
У вас можете делать , что хотите. Но в РФ вам, погани антипрививочной, делать нечего.
Владимир Eвтушенко
Вы не рабы, вы подлецы, разносящие заразу по стране.
Андрей Павлов
Заразу разносят даже привитые, если Вы не в курсе.
Владимир Eвтушенко
Лжёте нагло. Привитый не молжет заражать других, у него нет вируса в теле.
Андрей Павлов
В теле-то нет, что кстати тоже не факт (врачи пока не гарантируют). А насчет "не может", погуглите. Да и хамить не надо.
Garry
Ты тут , что за вумный буй с припаянной головой?
Garry
Вы не рабы....ВЫ ПИДАРАСЫ И ПРОВОКАТОРЫ, которым плевать на чужие жизни
Людмила Анисина
вы не раб,рабы бывают и с головой.вы ,извините,глуповаты.
Елена Тихомирова
Совершенно с вами согласна .Вакцина эксперементальная. К экспериментам людей никто не может принуждать.Мы не подопытные кролики.
Елена Тихомирова
Одна на всех.....Не смешите...
Елена Тихомирова
Это уже фашистские высказывания.....
Елена Тихомирова
Заразу разносят привитые тоже.
Владимир Eвтушенко
Лжёте нагло, тупица. Это вы разносите, гниды непривитые.
Владимир Eвтушенко
Какие мифические врачи такую чушь несут? Типа вас с тихомировой?
Владимир Eвтушенко
Это уже фашистские высказывания... у вас.
ГусЕна
Каким образом привитый разносит заразу. Можете обьяснить?
Александр Еньшин
Делать прививку или нет, это конечно дело личное. Но государство должно и обязано отказать в бесплатном лечении кивида тем, кто отказывается делать прививки!!! И вопрос решится сам собой!
Елена Тихомирова
Тогда пусть государство возьмет на себя ответственность за побочные явления.А не подсовывают , добровольное согласие на вакцинацию .Распишись , а дальше дело каждого , что вы будете делать , если что то пойдет не так.
Andre Osh
Защититься от гриппа и короны достаточно легко, но эта инфа не выгодна медицинским барыгам. Болеют только те, кто регулярно не дезинфицирует ротовую полость, например, жеванием специи гвоздика (древний китайский рецепт). Мои знакомые, которые применяют данную рекомендацию не болеют. Я так же не имел даже насморка уже 2 года, как начал использовать данный метод дезинфекции. Для демонстрации эффективности данного метода готов помыть полы в красной зоне без средств защиты.
Владимир Eвтушенко
Как же вы, демагоги и подлецы, надоели.
Владимир Eвтушенко
Чушь полная. Никакая гвоздика не поможет против вируса.
Garry
ТЕ ЕЩЕ УЙ ПОСОСИ, чтобы ковида не было.....голубок
Николай Николай
Зачем тогда, имея такую классную методику, Китай изобретал свою вакцину и вакцинировал почти все население страны, потратив миллиарды долларов. А индусам даже йога не помогает. Прежде чем писать, просто немного подумать надо.
Fialka
Вы просто не были в близком контакте с больными,потому и не заболели
Валерий Пашнин
А что конкретного предприняла ваша партия для того, чтобы наш народ добровольно шел на вакцинацию?
Garry
надо всех уговаривать??? ШИБКО ТУПЕНЬКИЕ?
Елена Тихомирова
Время покажет кто тупенький...
Владимир Eвтушенко
Только не те, кто за вакцину. В идиотах уже сейчас вы, пособники Запада по уничтожению страны.
Walery
Тех, Кто сознательно отказывается от вакцинации следует их не лечить в случаях заражения! Зачем стране на этих придурков - отказников тратить средства, время, ИВЛ-ы, кислород и рисковать заражениями от них лечащих врачей?
Елена Тихомирова
Вы не умный человек.... Мы не в коцлагере , в эксперементальной вакцине не должны учавствовать.Делать ппививку или нет дело каждого. Страховку не дает наше государство за эксперемент.
Walery
Это ваше право, но вам заражать других права не давали. Сидите дома или на даче. В метро, другим общественным транспортом не пользуйтесь, носите табличку на шее - "Возможно Заразная! Разбегайсь!". А ты очень разумная баба как погляжу...
Владимир Eвтушенко
Вы бы сперва русский язык изучили, а уж потом свой понос здесь выливали на голову людям. Не хотите прививаться - в тайгу, подальше от людей, дабы не заражать нас ковидомм и своей подлостью и глупостью.
Елена Тихомирова
Заразная это вы , разносите всякую мерзость .От вас плохо пахнет. Вы в школе учились? Тупенькая....
Андрей Павлов
Это проходили. Фашисты желтую звезду нашивали на одежду. Помогло? Фашистам?
Владимир Eвтушенко
Демагог8ияч от подлеца.
Walery
Ты это про что? Тебя чем коснулся фашизм - работал в их полиции? Ты и сегодня как сын засланца абвера заразу разносишь - испытываешь терпение людей и властей?
эдуард костыря
Как же вы заразитесь, если вы привиты?
ГусЕна
Елена, Вы от оспы прививались? А БЦЖ?
ГусЕна
Елена, прививка-это НЕ ЛЕКАРСТВО. Это тренировка организма . Вашу собственную имунную систему дрессируют узнавать врага. Наша прививка сделана как и все совецкие вакцины. Без применения высоких технологий, увы. Астразенека-это продукт высоких технологий. Он требует испытаний. Вы просто упрямитесь или действительно считаете что вас зарязят?
Яна Чекулаева (Белых)
Не спорьте с тихомировой. Ей ссы в глаза, а ей всё божья роса. Ограниченная и необучаемая. Дубиноголовая, одним словом
Walery
Фашисты сами не нашивали, они этого требовали от евреев. Звезда и маска и вакцинация - тебе разве не кажется, что все это не одно и тоже? И как это вы обобщили фашизм и противоэпидемические мероприятия? Вы случаем не больной на голову человек? Или вы по заданию из-за рубежа ходите по общественным местам и из шприца распыляете биологическое оружие - вирусную инфекцию? Иначе как объяснить последнюю волну вспышки заболеваний? Ловить тебя следует... и пытать! Пытать...
Владимир Eвтушенко
Да дерьмо он ангтипрививочное.
Андрей Павлов
Да-а, Остапа понесло... Мадам, у психиатра давно проверялись? Я ведь не звезду и маску сравнивал, а звезду и твое "носите табличку на шее - "Возможно Заразная! Разбегайсь!" Это вполне сравнимо. Ну а уж пытать пытать... Поздно ты родилась, с такими замашками тебе в надзирательницы концлагеря самое то.
Walery
Понесло, опять вы про то время, сами Вы видели концлагеря и как вы боролись - старостой полицаев, уж больно часто вспоминаете - хорошо Вам жилось, да? Сегодня на Украине все б. полицаи из подвалов повылазили... и вЫ там?
Евгений Соколов
Обычный популизм. Сейчас Миронов, который сам привился орет, что произвол, ай-яй-яй...а потом, когда наступит час пик будет орать, что государство ничего не делало.
Елена Тихомирова
А вы откуда знаете? Он вам это сказал.?..А я согласна полностью с Мироновым!
Владимир Eвтушенко
Только мерзавец плюсует своему поносу. Вы глупы и подлы.
ГусЕна
С чем Вы согласны с Мироновым? Он ратует ЗАпрививку :)))
Владимир Eвтушенко
Сволота вся эта компашка, громко назвавшая себя партией. Запад мечтает о гибели России, и эти подонки во главе с Мироновым, верно служат ему.
Елена Тихомирова
У вас есть неопровержимые докозательства?
Владимир Eвтушенко
Читайте больше, неуч. книг по истории. Забыли ВОВ? Забыли 91-й год, когда по вие ваших кумиров , типа Алкаша, убили ст рану.
Walery
Тут крошка Лена маска и вакцинация - доказательства!
Ирина Серафимова (Микова)
Правильная позиция. Разумные люди и так привьются, а для остальных нужен грамотно написанный закон
Владимир Eвтушенко
Не закон дебилам антивакцерам нужен, а принуждение
Елена Тихомирова
Не истерите. ...Доводы у вас , так себе.....
Владимир Eвтушенко
Не истерите, Это у вас нет никаких доводов, кроме лжи.
Walery
Эх, розгами бы вас, розгами! А в средние века Вас в костер и, попробуйте не сгореть.
Александр Смирнов
В обществе настолько сильны протестные настроения, что любые решения властей вызывают несогласие. Потеряли авторитет и не знают, что делать.
Татьяна Чайка
Народ мозги потерял,а не «авторитет власти»,не фиг было гробить советскую школу))))
Андрей Павлов
А кто ее угробил?
Елена Тихомирова
Полностью согласна , доверие потерено.Очень много лжи и обмана за 20лет.
Walery
А первые 10 лет Вы в дерьмокрадстве купались, да? Собственность народную присваивали, да?.
Walery
Кто ее угробил? Это сделали вы, которые побежали за дерьмокрадами в светлый "народный" капитализм и через 30 лет одумались - капитализм оказалось для избранных только.
Владимир Eвтушенко
Вот теперь и бесятся эти недоумки,что не оправдались их мечты. Но мало того, теперь эти кретины отвергают даже т о, что им бесплатно предлагает государство - вакцинацию. Эти свиньи о правах заблажили, забыв, что и другие люди имеют полное право не быть заражёнными от дебилов.
Татьяна Чайка
Всех этих «членов» и антипрививочников в Китай/на перевоспитание)))Развели»жвачку» и либердуризм:вакцинация Обязательная(кроме противопоказаний)))Это просто Вопрос выживания страны,ковид это на годы/если не десятилетия))))
Владимир Eвтушенко
Здравые рассуждения. Браво!
Елена Тихомирова
Мерщкие рассуждения.

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