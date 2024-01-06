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"И так сойдет": зачем работать, если можно прифотошопить себя на работе

"И так сойдет": зачем работать, если можно прифотошопить себя на работе

Царьград "Светлые умы", которые каким-то образом стали депутатами - это проблема многих регионов России, но даже среди них есть те, кто умудряется выделиться по-особенному.

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