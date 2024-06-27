В Нижегородской области стартовал прием заявок на конкурс промышленного дизайна «Дизайн и ремесло: Отражение»

Промышленных дизайнеров со всей страны приглашают принять участие в конкурсе «Дизайн и ремесло: Отражение», основным условием которого является создание совместных продуктов с любым из предприятий народных художественных промыслов Нижегородской области.
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