Кейн забил 24-й пенальти подряд. C 12 голами Харри лидирует в списке бомбардиров Бундеслиги

Форвард «Баварии» с пенальти забил «Аугсбургу». Этот гол стал для Кейна 12-м в сезоне Бундеслиги. Он вышел на первое место в списке бомбардиров, обойдя Омара Мармуша из «Айнтрахта» на 1 гол.