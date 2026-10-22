В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю задержали 54-летнего жителя Краснодара, подозреваемого в серии квартирных краж, совершенных на территории Северского, Славянского и Усть-Лабинского районов края, а также в городе Горячий Ключ.
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