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Мужчину из Петербурга задержали за стрельбу по воробьям на проспекте Наставников

Мужчину из Петербурга задержали за стрельбу по воробьям на проспекте Наставников

Пожилой житель Санкт-Петербурга был задержан за стрельбу по воробьям. Об этом сообщает «Фонтанка». По информации издания, рано утром 12 сентября на проспекте Наставников около магазина алкогольных напитков раздались выстрелы.

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