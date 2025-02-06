Возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента Диана Шошоакэ заявила, что нынешнее руководство Украины не вправе вести переговоры с Россией, поскольку не представляет интересы граждан страны.
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