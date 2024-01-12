Илья Авербух: «У Костомарова большой творческий потенциал. Хотел бы привлечь его к работе в своей школе как одного из старших тренеров»

«У Ромы большой внутренний и творческий потенциал. Мы проговаривали с ним возможность того, что он тоже вольется в наш коллектив с точки зрения постановок программ – у него уже есть опыт постановщика, он работал с Оксаной Домниной в проекте «Ледниковый период.