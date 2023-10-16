Фанаты начали покидать брюссельский стадион, где прервался из-за теракта матч

Фанаты начали покидать брюссельский стадион "Руа Бодуэн", на котором проходил отборочный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Бельгии и Швеции, который был прерван из-за теракта в бельгийской столице, передает Het Laatste Nieuws.
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