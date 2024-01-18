В России родился Люцифер

ЗАГС Краснодарского края назвал необычные имена, которыми в 2023 году называли мальчиков. Кубанцы называли сыновей Азо, Алтай, Антонио, Бажен, Бажидар, Бег, Бриллиант, Ведагор, Вельмир-Тарас, Волемир, Данат, Дэвамир, Евсевий, Евфимий, Золотой, Изумруд, Капитон, Киллиан, Кристоф, Лукиллиан, Лучезар, Македон и Люцифер.
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