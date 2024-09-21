ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 971 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Раиса Мелькумова
    Первым делом нужно судить тех, кто отвел часть войск и не обеспечил охрану Курской области, почему проигнорировали да...СК возбудил уголо...
  • Eduard
    Набейте ему рыло,это поеятнее.Такие только силу панимаютУстановлена лично...
  • Eduard
    Посадите его на вечно,пусть в камере "знакомится"!Суд арестовал муж...

В Почта Банке рассказали о популярных схемах мошенников

В Почта Банке рассказали о популярных схемах мошенников

Жертвами мошенников всё чаще становятся белые воротнички, отметили в Почта Банке. Эксперты кредитной организации рассказали «Известиям» в субботу, 21 сентября, как злоумышленники обманывают людей, и объяснили, что делать, чтобы не попасться на уловки аферистов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Я вообще не понимаю,почему люди верят голосам из телефона? Назваться можно кем угодно!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх