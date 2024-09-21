В Почта Банке рассказали о популярных схемах мошенников

Жертвами мошенников всё чаще становятся белые воротнички, отметили в Почта Банке. Эксперты кредитной организации рассказали «Известиям» в субботу, 21 сентября, как злоумышленники обманывают людей, и объяснили, что делать, чтобы не попасться на уловки аферистов.