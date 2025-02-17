Электромобилям «закручивают гайки». Исследование показало, что пыль от тормозных колодок более вредна, чем выхлопные газы дизельного двигателя

Последние исследования показали, что пыль от тормозных колодок как электромобилей, так и автомобилей с традиционным топливом (ДВС) чрезвычайно токсична и даже более вредна для здоровья, чем вдыхание выхлопных газов дизельных двигателей.
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