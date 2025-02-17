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Электромобилям «закручивают гайки». Исследование показало, что пыль от тормозных колодок более вредна, чем выхлопные газы дизельного двигателя

Электромобилям «закручивают гайки». Исследование показало, что пыль от тормозных колодок более вредна, чем выхлопные газы дизельного двигателя

Последние исследования показали, что пыль от тормозных колодок как электромобилей, так и автомобилей с традиционным топливом (ДВС) чрезвычайно токсична и даже более вредна для здоровья, чем вдыхание выхлопных газов дизельных двигателей.

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