Крупный бизнес пригрозил уходом из легальных автомобильных грузоперевозок

Примерно 30% грузовых автоперевозчиков рискуют обанкротиться уже в следующем году. На практике рентабельность крупных автоперевозчиков в 2024-м составила –17%, рассказал «Известиям» член ассоциации «АвтоГрузЭкс», президент «Итеко» Евгений Бабаев.
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