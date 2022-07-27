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В США представили законопроект о санкциях за покупку Китаем российской нефти

В США представили законопроект о санкциях за покупку Китаем российской нефти

Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио представил законопроект о введении санкций против любого юрлица за страхование или регистрацию танкеров, которые осуществляют перевозку нефти или сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай.

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